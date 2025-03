Landrat Dr. Jens Mischak zu Besuch bei Elsen + Hemer in Mücke-Merlau

Am Spoiler einiger Porsche-Modelle, in Windschutzscheiben oder in Fenstern von Schüco: Das sind nur einige Beispiele dafür, wo genau man die Gummiprofile der Firma Elsen + Hemer finden kann. Eine Firma, die seit 1964 in Mücke-Merlau ansässig ist und die Landrat Dr. Jens Mischak einmal näher kennenlernen wollte und der Geschäftsführung somit gemeinsam mit Lorenz Kock, Leiter des Amtes für Wirtschaft und den ländlichen Raum, sowie Susen Neumann von der KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter, einen Besuch abstattet.



„Es ist mir ein großes Anliegen, die Unternehmen bei uns im Kreis zu besuchen, um zum einen direkt vor Ort zu erfahren, welche großartigen Firmen bei uns im Vogelsberg zu finden sind. Auf der anderen Seite ist mir auch der Austausch mit den Unternehmern sehr wichtig, um die regionalen Herausforderungen besser zu verstehen und gegebenenfalls Unterstützung anbieten zu können“, erklärt der Landrat.



Elsen + Hemer wurde im Jahr 1914 gegründet und hat sich über die Jahrzehnte hinweg als ein bedeutender Akteur in der Herstellung und Veredelung von Gummiprofilen sowie im Großhandel von Sattlereibedarf etabliert.



Die Firma beschäftigt in Merlau etwa 30 Mitarbeiter und ist nicht nur ein Produzent von Karosseriedichtsystemen, sondern auch ein innovativer Technologiepartner der Automobilindustrie. Die Firma beliefert zahlreiche europäische Automobilhersteller mit extrudierten Gummiprofilen aus verschiedenen Elastomeren, also formfeste, aber elastisch verformbare Kunststoffe, die in vielen Fahrzeugmodellen zum Einsatz kommen. Diese Produkte sind das Ergebnis einer Kombination aus moderner Fertigungstechnik und dem spezifischen Know-how des Unternehmens, das sich als mittelständisches Familienunternehmen in dritter Generation versteht.



„Ich finde es beeindruckend, dass Sie für ganz große Namen produzieren, was natürlich für Ihre gute Arbeit spricht“, so Wirtschaftsdezernent Dr. Mischak. „Eine große Stärke von uns ist sicher, dass wir aufgrund unserer schlanken Organisation und flachen Hierarchien in der Lage sind, schnell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren“, betont Michael Elsen, Geschäftsführer für den kaufmännischen Bereich.



„Auch die Entscheidung, hier im Vogelsbergkreis zu investieren, war eine kluge Wahl. Die zentrale Lage in Deutschland und Europa bietet uns einen klaren logistischen Standortvorteil“, konstatiert Michael Elsen. Als Zulieferer für große Konzerne sieht sich das Unternehmen einem ständigen „extremen Anpassungsdruck“ ausgesetzt. „Um langfristig erfolgreich sein zu können, sind Kreativität, Durchhaltevermögen, Dynamik und die kontinuierliche Steigerung der Produktivität unerlässlich“, erläutert Cornelius Elsen, Geschäftsführer für den technischen Bereich. Ein Indikator für den Erfolg des Unternehmenskonzepts ist die geringe Fluktuation der Arbeitsplätze. „Sich ständig neuen Bedingungen anzupassen, ist betriebswirtschaftlich unverzichtbar und zeigt auch, dass wir uns für unsere Mitarbeiter verantwortlich fühlen“, fügt Michael Elsen hinzu.



Während eines Rundgangs durch die Produktionshalle zeigen die beiden Geschäftsführer Landrat Dr. Mischak die modernen Produktionsverfahren des Unternehmens und erläutern die einzelnen Materialien sowie die Maschinen.



In seinem Gespräch mit den Unternehmern in Merlau wirbt der Landrat für den Arbeitgeberservice des Kommunalen Jobcenters des Vogelsbergkreises. Dieses hat sich zum Ziel gesetzt, eine passgenaue und nachhaltige Vermittlung von Arbeitskräften zu gewährleisten. „Unser Jobcenter ist nah dran an der Praxis“, betont der Wirtschaftsdezernent und verweist auf Susen Neumann vom Jobcenter des Kreises.



Im Gebäude gegenüber der Produktionshalle, das 2003 errichtet wurde, ist der Großhandel für Sattlereibedarf, ein weiterer Geschäftszweig des Unternehmens, ansässig. Dort werden mit einem Sortiment von mehr als 4.000 Artikeln Materialien für Auto- und Bootssattlereien, darunter Polsterstoffe, Cabrio-Verdeckstoffe und wasserfeste maßgeschneiderte Abdeckungen aus imprägniertem Gewebe verkauft.



„Mittelständische Unternehmen wie Elsen + Hemer sind sehr wichtig für die Wirtschaft im Vogelsbergkreis“, konstatiert Landrat Dr. Mischak. „Sie tragen nicht nur zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei, sondern sind auch entscheidend für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Region.“

