Landesstraße in Vadenrod wird erneuert

Wie die Straßenverkehrsbehörde im Lauterbacher Landratsamt mitteilt, ist ab kommenden Montag, 3. März, bis voraussichtlich Dienstag, 22. April, die Landesstraße 3165 in Vadenrod für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Gemeinsame Straßenbauarbeiten von Hessen Mobil sowie der Gemeinde Schwalmtal machen dort die Sperrung der Landesstraße 3165 in Fahrtrichtung Wallenrod und in Fahrtrichtung Strebendorf nötig. Der Verkehr auf der L3162 in Richtung Storndorf und Ober-Sorg wird bis Anfang April in beiden Richtungen einspurig per Ampelanlage geregelt.



Für die erste Bauphase werden zwei Umleitungen eingerichtet: ab Wallenrod über die L 3144 - Hergersdorf - B 254 - L 3162 - Unter-Sorg - Ober-Sorg und zurück. Außerdem ab Vadenrod über die L 3164 - Storndorf - Windhausen - L 3070 - Ober-Breidenbach - Nieder-Breidenbach - Romrod - L 3165 - Strebendof und zurück.



Zweite Bauphase mit Vollsperrung im Kreuzungsbereich



Ab voraussichtlich Montag, 7. April, muss zudem der Kreuzungsbereich der beiden Landstraßen in Vadenrod für den Gesamtverkehr voll gesperrt werden.



Dafür müssen weitere Umleitungsstrecken eingerichtet werden: ab Renzendorf über die B 254 - L 3144 - Wallenrod - Sickendorf - L 3140 - Dirlammen - L 3163 - Meiches - Storndorf und zurück. Sowie ab Romrod über die L 3070 - Nieder-Breidenbach - Ober-Breidenbach - Windhausen - L 3164 – Storndorf und zurück.

