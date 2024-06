Landenhausen oder Usedom?

Drei Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren bietet das Sachgebiet Jugendarbeit, Jugendbildung & Demokratieförderung des Jugendamtes Vogelsbergkreis in den Sommerferien an. Vom 21. bis 28. Juli sind 7- bis 10-Jährige ins Kreisjugendheim Landenhausen eingeladen. Für 10- bis 13-Jährige stehen die Türen des Kreisjugendheims vom 29. Juli bis 7. August offen, um dort gemeinsam mit Teilnehmern aus dem Partnerlandkreis Oberhavel Zeit zu verbringen. Nach Usedom geht es, gemeinsam mit Betreuerinnen und Betreuern des Jugendamts, für 13- bis 15-Jährige vom 12. bis 22. August.Vom 21. bis 28. Juli sind 7- bis 10-Jährige nach Landenhausen eingeladen. Dort werden die Kinder in großen Neun-Personen-Zelten untergebracht. Geplant ist eine Woche voller Action, Spaß und Spannung; es wird gebastelt, getobt und gespielt. Auch die Wasserrutsche steht zum Einsatz bereit. Außerdem wird es gemeinsame Abende am Lagerfeuer und viele weitere Outdoor-Aktivitäten geben.Für die 10- bis 13-Jährigen geht es vom 29. Juli bis 7. August ebenfalls in das Kreiszeltlager nach Landenhausen. Diese Freizeit findet gemeinsam mit dem Partnerlandkreis Oberhavel statt, es werden also auch Jugendliche aus Brandenburg mit dabei sein. Das Team des Jugendamts hat sich bereits ein abwechslungsreiches Programm überlegt, aber auch eigene Ideen und Vorschläge für die Programmgestaltung sind willkommen.Auch die Fahrt nach Usedom steht wieder auf dem Programm. Für Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren lädt sie vom 12. bis 22. August auf die Insel ein. Untergebracht werden sie im Jugendferienpark Ahlbeck der Sportjugend Berlin. Für sportliche Aktivitäten stehen Streetballplätze, ein Bolzplatz, Tischtennisplatten und ein Badmintonplatz zur Verfügung. Der direkt an das Gelände grenzende Sandstrand lädt zum Volleyballspielen und anderen Aktionen ein. Es wird aber auch ausreichend Zeit zum Chillen am Strand geben. Damit es nicht langweilig wird, sind auch ein paar Ausflüge in die Region geplant. Außerdem steht ein Abstecher ins benachbarte Polen an, alle Teilnehmenden benötigen also einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte unter: www.freizeiten-bildung.de