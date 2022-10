Land bezuschusst „Masterplan Hoherodskopf“

Startschuss für Bestandsanalyse und Maßnahmenentwicklung – Planungszeitrum kann bis zu zehn Jahre umfassen

„Viele werden sich an die phasenweise katastrophale Verkehrssituation auf dem Hoherodskopf in den vergangenen Wintern erinnern. Damit solche Situationen sich nicht dauerhaft wiederholen, soll es jetzt darangehen, einen sogenannten ‚Masterplan Hoherodskopf‘ zu erstellen“, kündigt Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter und Vorstandsvorsitzender des Zweckverbandes Naturpark Vulkanregion Vogelsberg, an. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist nun eingegangen. Mit rund 36.000 Euro bezuschusst das Land den Masterplan, das sind 80 Prozent der Gesamtausgaben.



Schon im vergangenen Jahr war ein Prozess angestoßen worden, um die dringend notwendigen Modernisierungs- und Entwicklungsprozesse des Naturparks Vulkanregion Vogelsberg einzuleiten. Dazu waren eine Lenkungsgruppe sowie Arbeitsgruppen zu den Themen Verkehr, Naturschutz sowie Tourismus und Nachhaltigkeit gebildet worden. „In zwei extern moderierten Workshops und weiteren Arbeitsgruppensitzungen haben wir erste Ergebnisse und Vorschläge für einzelne Maßnahmen erarbeitet, auf deren Grundlage die Ausschreibung für das Erstellen eines Masterplans erfolgte“, berichtet Lorenz Kock, Projektleiter in der Kreisverwaltung.



Ein externer Dienstleister aus Kassel erhält nun den Auftrag für eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine Stärken- und Schwächenanalyse sowie die Entwicklung eines klaren Handlungs- und Maßnahmenplans für die Kommunen, den Landkreis und die lokalen Akteure. Für die Umsetzung der entwickelten Maßnahmen ist ein Planungszeitrum von bis zu zehn Jahren vorgesehen. „Dazu wird unter anderem die Optimierung und Erweiterung vorhandener Wege und begleitender Infrastruktur beleuchtet, das Management der Schnittstellen von ÖPNV, privatem Personenverkehr und dem Alltagsradverkehrskonzept Vogelsbergkreis, außerdem das Parkraummanagement und Infrastruktur wie Ladestationen, Beschilderung, Wegweiser und Infotafeln zur Besucherlenkung“, zählt Kock beispielhaft auf.