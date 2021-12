Längere Öffnungszeiten im Impfzentrum

In der Weihnachtswoche und in der Silvesterwoche ist das Impfzentrum des Vogelsbergkreises täglich vier Stunden länger geöffnet als bisher: Vom 20. bis 23. Dezember und vom 27. bis 30. Dezember wird zwischen 8.00 und 20.00 Uhr in der Hessenhalle in Alsfeld geimpft, bislang war dies von 10 bis 18 Uhr der Fall. Für die zusätzlichen Termine am Morgen und am Abend steht Moderna-Impfstoff zur Verfügung.



Weihnachten (24. bis 26. Dezember) bleibt das Impfzentrumgeschlossen, ebenso am Silvestertag und an Neujahr. Weiter geht es dann am Sonntag, 2. Januar.





