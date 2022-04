LEADER-Abschlussveranstaltung

Die Region Vogelsberg bewirbt sich für die neue Förderperiode von 2023 bis 2027 um die Anerkennung als „LEADER-Region“, um dadurch unter anderem von Fördergeldern der EU zu profitieren.Über LEADER werden Projekte gefördert, die die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten, das Miteinander stärken und die Zukunftsfähigkeit der Städte und Dörfer sichern.Bereits bei den Fachforen-Workshops im Januar und im Februar haben sich viele Personen aus der Region mit ihren Ideen, Zielen und konkreten Projektvorschlägen beteiligt. In allen vier Fachforen zu den Themenbereichen „Gleichwertige Lebensverhältnisse für alle – Daseinsvorsorge“, „Wirtschaftliche Entwicklung und regionale Versorgungsstruktur“, „Naherholung und ländlicher Tourismus“ sowie „Bioökonomie“ fand ein reger Austausch statt – gemeinsam wurden Ziele sowie Start- und Leuchtturmprojekte entwickelt. All dies ist in die Lokale Entwicklungsstrategie der Region Vogelsberg eingeflossen. Auch der Beirat der Region Vogelsberg e.V. hat in einigen Sitzungen zur Erstellung der LEADER-Strategie für die Region Vogelsberg grundlegend beigetragen.„Allen Menschen, die sich in den Fachforen-Workshops zur Findung der lokalen Entwicklungsstrategie eingebracht haben, möchten wir bereits an dieser Stelle ganz herzlich danken“, unterstreicht Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter und Vorsitzender des Vereins Region Vogelsberg, und lädt zurDort werden sollen die Inhalte der Lokalen Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 2023 bis 2027 vorgestellt werden.Zur besseren Planung werden Interessierte gebeten, sichunter info@region-vogelsberg.de zur Veranstaltung verbindlich anzumelden.Weitere Informationen zur geplanten Veranstaltung sind auf der Homepage www.region-vogelsberg.de zu finden.