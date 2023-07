Kunst, Kultur & Open Air

Das Vulkansommer Kulturfestival 2023 steht in den Startlöchern: Von Anfang August bis Anfang Oktober lockt ein buntes Programm, zahlreiche „Kulturmacher“ aus der Region richten gemeinsam mit dem Verein Kulturförderung Vogelsberg e.V. das Festival aus. „Es ist schön zu sehen, wie viele Kulturschaffende mit dabei sind“, freut sich der Vereinsvorsitzende Dr. Jens Mischak, „diese kulturelle Vielfalt der Region zu zeigen, ist das Hauptanliegen unseres Vereins, der den Vulkansommer alle zwei Jahre ins Leben ruft.“Der Verein Kulturförderung Vogelsberg übernimmt das gemeinsame Marketing sowie die Vernetzung und steht den Kulturaktiven mit Beratung und Kreativität zur Seite. Schon jetzt können die hoffentlich zahlreichen Besucher in mehr als 40 Veranstaltungen nach ihren persönlichen Favoriten stöbern. Zu finden sind Musik-, Kunst- und Open-Air-Veranstaltungen sowie Lesungen auf der Internetseite www.vulkansommer.de Die Auftaktveranstaltung findet bei freiem Eintritt am 4. August auf dem Alsfelder Marktplatz statt, für Musik sorgen die „Show And Brass Band“ und „The Music Jokers“. In den Wochen des Vulkansommers bieten sich viele weitere Gelegenheiten zum Genießen, Zuhören, Hinschauen und Mitmachen. Ob bei einer unterhaltsamen Lesung oder einem interessanten Konzert, beim Open-Air-Kino oder beim Feiern unter freiem Himmel – bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen und gemeinsam mit Freunden oder Familie.Und weil Kultur nicht nur Unterhaltungswert besitzt, sondern auch Teil der Identität und des Wirtschaftssystems ist, wünschen sich der Verein Kulturförderung und alle Veranstalter natürlich ein großes Publikum: „Lassen Sie sich vom bunten Angebot inspirieren, genießen Sie die eine oder andere Veranstaltung und tragen Sie durch Ihren Besuch zu einem Gelingen dieses Kulturfestivals bei.“