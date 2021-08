Kunst, Konzerte, (Kinder)theater

Der Verein Kulturförderung Vogelsberg e.V. übernimmt das gemeinsame Marketing sowie die Vernetzung und steht den Kulturaktiven mit Beratung und Kreativität zur Seite. Schon jetzt können die hoffentlich zahlreichen Besucherinnen und Besucher in mehr als 30 Veranstaltungen nach ihren persönlichen Favoriten stöbern. Zu finden sind die Musik-, Film- und Theaterveranstaltungen wie auch Lesungen und Ausstellungen in diesem Jahr ausschließlich auf der Internetseite www.vulkansommer.de „Das Programm befindet sich noch im Aufbau und wächst weiter. Trotz aller Freude über die aktuell sehr gute Corona-Lage wollten wir in diesem Jahr bis zuletzt flexibel bleiben und haben daher auf gedruckte Programme verzichtet“, erklärt der Vereinsvorsitzende Mischak.Die Wochen des Vulkansommers bieten vielfaltige Gelegenheiten, um wieder etwas wie Normalität und Zusammensein zu erfahren. Und wie könnte das gemeinsame Genießen von Kultur schöner sein, als bei einer spannenden Lesung oder einem interessanten Konzert? Oder draußen beim Open-Air-Kino, bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen gemeinsam mit Freunden oder Familie!Und weil Kultur nicht nur Unterhaltungswert besitzt, sondern auch Teil der eigenen Identität und des Wirtschaftssystems ist, wünschen sich der Verein Kulturförderung und alle Veranstalterinnen und Veranstalter natürlich ein großes Publikum: „Lassen Sie sich vom bunten Angebot inspirieren, genießen Sie sommerliche Leichtigkeit und tragen Sie durch Ihren Besuch zu einem Gelingen dieses Kulturfestivals bei.“