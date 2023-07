Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises führt im nächsten Semester ein neues Werbemittel ein, das unter dem Slogan „Kunden werben Kunden“ bekannt ist. Alle, die in diesem Jahr einen vhs-Kurs gebucht und dafür mindestens 20 Euro bezahlt haben, können einen Gutschein im Wert von ebenfalls 20 Euro bekommen, wenn sie eine andere Person für einen vhs-Kurs gewinnen. Diese geworbene Person darf in den letzten drei Jahren noch keinen Kurs an der vhs des Vogelsbergkreises besucht hat. Die genauen Teilnahmebedingungen sind im aktuellen vhs-Programmheft auf Seite 33 oder im Internet auf der Startseite der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de nachzulesen. Teilnehmen kann man per E-Mail oder über die Teilnahmekarte im Programmheft.Gutscheine der vhs im Wert von ebenfalls jeweils 20 EUR werden auch bei dem neuen Gewinnspiel „falsche Kurse“ („Fake Kurse“) verlost. Dafür muss man sich das gedruckte Programmheft der vhs für Herbst 2023 genauer anschauen und dort vier „falsche Kurse“ finden, die nicht zum Herbstprogramm 2023 gehören, sondern aus der Vergangenheit der vhs stammen. Hintergrund ist das aktuelle Jubiläumsjahr der vhs des Vogelsbergkreises, die dieses Jahr 50 Jahre alt wird. Die offizielle Feier dazu wird dann am 29. Juni 2024 stattfinden, mit einem komplett neu gestalteten Eingangsbereich der vhs-Geschäftsstelle in Alsfeld. Am Gewinnspiel teilnehmen kann man noch bis zum 31. Oktober. Die Teilnahmekarte ist im Heft auf Seite 35/36 abgedruckt.