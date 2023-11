Kulturelle Vielfalt der Region unter einem Dach

Zufriedene Gesichter beim Verein Kulturförderung Vogelsberg: In der jüngsten Vorstandssitzung wurde noch einmal Rückschau gehalten auf das Vulkansommer Kulturfestival, das mit seinen 50 Veranstaltungen zahlreiche Besucher angelockt hatte. Über 30 Kulturmacher aus der Region hatten zum Motto „KulturVielfalt Vogelsberg“ ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, rief Vereinsvorsitzender Dr. Jens Mischak noch einmal in Erinnerung.Mit Konzerten, Festen, Open-Air Kino, Ausstellungen und vielen anderen Veranstaltungen mehr habe sich das bisher größte Vulkansommerfestival in zwölf Kommunen etabliert. Eine Premiere für den Kulturverein Vogelsberg sei die Auftaktveranstaltung in Alsfeld gewesen, bei der er selbst mit Unterstützung der Stadt Alsfeld als Veranstalter fungiert hatte. „Für die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsführung steht fest, dass sie die Durchführung einer eigenen Auftaktveranstaltung etablieren möchten“, kündigte Vorsitzender Dr. Jens Mischak an.Gleichzeitig unterstrich er: „Der Vulkansommer mit seinen vielfältigen kulturellen Angeboten trägt wesentlich zur Attraktivität der Region bei. Unter seinem Dach können abwechslungsreiche Formate von verschiedenen Veranstaltern gemeinsam sichtbar werden und eine größere Reichweite auch über die Region hinaus erzielen.“ Mischaks galt den Sponsoren und Veranstaltern, „die wesentlich zum Gelingen des Vulkansommers beigetragen haben“.Der Verein Kulturförderung Vogelsberg ruft alle zwei Jahre zum Vulkansommer durch Vernetzungsveranstaltungen auf und steht den Kulturaktiven mit Beratung zur Seite. Alle Veranstaltungen konnten und können auf der Internetseite www.vulkansommer.de abgerufen werden. Den Verein gibt es seit 2019, Neumitglieder sind willkommen.