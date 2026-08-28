KulturStammtisch lädt zum Austausch nach Rainrod ein
Netzwerken, Ideen entwickeln und Kultur gemeinsam gestalten am Dienstag, 8. September
Der KulturStammtisch, eine gemeinsame Initiative der KulturSpinnerei Lauterbach und des Vogelsbergkreises, bietet ein offenes Forum zum Kennenlernen, Vernetzen und gegenseitigen Unterstützen. Denn viele Menschen engagieren sich mit großem Einsatz für das kulturelle Leben im Vogelsberg – häufig ehrenamtlich, projektbezogen oder mit begrenzten Ressourcen.
Im Mittelpunkt stehen der persönliche Austausch, neue Impulse und die Möglichkeit, Erfahrungen und Ideen miteinander zu teilen. Ziel ist es, das kulturelle Netzwerk in der Region zu stärken und gemeinsam neue Perspektiven für die Kulturarbeit im Vogelsberg zu entwickeln.
Zum Auftakt informiert der Verein Region Vogelsberg über die Fördermöglichkeiten im Rahmen des LEADER-Programms für Kulturprojekte sowie über den nächsten Vereinsaufruf. Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen. Danach folgt ein moderiertes „Speed-Dating“, bei dem sich die Teilnehmenden in kurzen Gesprächsrunden kennenlernen und über ihre Projekte, Herausforderungen und Ideen austauschen können.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Zur besseren Planung werden Voranmeldungen per E-Mail an kulturfoerderung@vogelsbergkreis.de oder info@kulturspinnerei.com erbeten.
Der KulturStammtisch richtet sich an alle, die Kultur im Vogelsbergkreis aktiv mitgestalten oder sich mit anderen Engagierten vernetzen möchten – unabhängig davon, ob sie haupt- oder ehrenamtlich tätig sind.