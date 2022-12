„Kultur macht das Leben lebenswert“

Landrat Manfred Görig übergibt Spende der OVAG für Vulkansommer 2023

Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Vulkansommer geben mit Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet. Und so spricht denn Landrat Manfred Görig auch von einem „attraktiven Kulturangebot für die Region“, als er dem Verein „Kulturförderung Vogelsberg“ – vertreten durch den ersten Vorsitzenden Dr. Jens Mischak sowie Andrea Ortstadt und Barbara Brod von der Kulturförderung des Kreises – eine Zuwendung der OVAG in Höhe von 7500 Euro übergibt.



„Nach zwei ganz unterschiedlichen Vulkansommer Kulturfestivals in 2018 und 2021 möchten wir auch im nächsten Jahr wieder das abwechslungsreiche kulturelle Leben der Region Vogelsberg präsentieren“, kündigt Erster Kreisbeigeordneter Dr. Mischak an. Der Neustart des Festivals nach dem Motto „mit Abstand gemeinsam Kultur erleben“ im vergangenen Jahr habe gezeigt, dass auch unter solch besonderen Umständen ein lebendiges Kulturleben stattfinden kann. „Insgesamt gab es 48 Veranstaltungen von 16 Veranstaltern in zehn Vogelsberger Kommunen“, zählt Dr. Mischak auf.



Landrat Manfred Görig hebt hervor, dass das Kulturangebot in diesem Format das Image der Region steigert, die Veranstaltungen nicht nur regional, sondern auch überregional wahrgenommen werden. Der Vulkansommer leiste einen wichtigen Beitrag für eine kulturell lebendige Umgebung und erhöhe zudem die Identifikation der Menschen mit ihrer Region. „Kunst und Kultur machen das Leben lebenswert, schaffen Verbundenheit und stärken das gesellschaftliche Beisammensein“, so der Landrat abschließend.