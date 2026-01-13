Krug: „Wir machen den Alltag ein Stück weit leichter“

Doch was genau macht KULT – ein Projekt, das von der Europäischen Union aus Mitteln des Landes Hessen gefördert wird - denn nun? Daniela Christ und Selina Sommer sind die Gesichter der Beratungsstelle, an die beiden kann man sich wenden, wenn man zum Beispiel Probleme mit Behörden oder der Schule hat, wenn man den geforderten Antrag nicht ausfüllen kann oder wenn man den Alltag nicht mehr bewältigen kann. „Wir haben sehr viel zu tun, es kommen sehr viele Leute zu uns“, schildert Daniela Christ im Gespräch mit dem Ersten Kreisbeigeordneten.
Die Fragen und die Anliegen, die sie haben, sind ganz unterschiedlich. „Die einen kommen mit einem Brief, dessen Text sie nicht verstehen, den nächsten helfen wir, ihren Wohngeldantrag auszufüllen, es geht aber auch um intensive Gespräche, die mit der Schule oder dem Jugendamt geführt werden müssen“, erzählt Christ. „Eigentlich“, fährt sie fort, „habe ich gedacht, ich habe schon alles erlebt, aber es gibt immer noch etwas Neues bis hin zur PayPal-Hotline, die ich anrufen musste, weil jemand sein Passwort vergessen hatte.“ Eng arbeitet KULT mit den eigenen Ämtern im Landratsamt, mit der Stadt und verschiedenen Einrichtungen und Organisationen zusammen. Einen kurzen Draht hat Daniela Christ auch zu den Schulen und Kindergärten.
Neue Räume hat die Beratungsstelle im vergangenen Jahr bezogen, sie ist jetzt im Fulder Tor 28 in Alsfeld zu finden. Dort können jetzt auch Gruppen-Angebote gemacht werden, für Alleinerziehende zum Beispiel oder für Menschen, die fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden sollen, denn „die Vermittlung in Arbeit ist unser großes Ziel“, ergänzt Florian Steuernagel, Fachdienstleitung Kommunaler Arbeitsmarkt bei der KVA. Und genau dort spürt man deutlich die „große Entlastung durch KULT“. Wer mit einem Antrag überfordert ist, der kam früher direkt in die KVA, heute wird das in Alsfeld von KULT abgefangen.
Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug lobt das „niedrigschwellige Angebot“, man kann einfach in die offene Sprechstunde kommen, benötigt keinen Termin. „Wir haben hier eine ganz wichtige Anlaufstelle geschaffen“, betont der Sozialdezernent. „Den Menschen wird geholfen, sie machen positive Erfahrungen, das ist genau das, was wir wollen als Kreisverwaltung. So praktizieren wir das ja auch an anderen Stellen wie zum Beispiel mit dem Pflegestützpunkt, der Renten- und Schuldnerberatung oder der Fachstelle PrimA“, so Patrick Krug abschließend.
Info:
KULT
Fulder Tor 28
Alsfel
06641/977-4023
kult@vogelsbergkreis.de
Offene Sprechstunde von Montag bis Donnerstag
Gruppenangebot
- für Migranten: donnerstags um 9.30 Uhr
- für Alleinerziehende: mittwochs um 9.30 Uhr
- fit für den Job: montags um 9 Uhr