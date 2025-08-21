Krug: „Wir kommen zu den Menschen“

Der Kreis geht auf Tour – und zwar direkt zu den Menschen: Marcelina Vorwerk vom Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis bietet ab September eine monatliche Sprechstunde in Schotten an. Und zur großen Auftaktveranstaltung am 1. September bringt sie gleich noch mehrere Beratungsstellen aus der Kreisverwaltung mit. „Wir tragen unser Angebot in die Fläche, denn wir wissen um die langen Wege bei uns im Kreis und nicht jeder ältere Mensch kann problemlos nach Lauterbach oder Alsfeld kommen, um sich dort im Pflegestützpunkt beraten zu lassen“, schildert Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug den Hintergrund der neuen Aktion.



„Pflege ist ein Thema, mit dem man plötzlich und unerwartet konfrontiert werden kann und das dann viele Fragen aufwirft. In dieser Situation möchten wir unterstützen, wir möchten Menschen, die Pflege benötigen, und ihren Angehörigen zur Seite stehen“, betont der Erste Kreisbeigeordnete und Sozialdezernent Krug.



Erste Anlaufstelle für viele Bürgerinnen und Bürger ist da der Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises mit seinen beiden Standorten in Lauterbach und Alsfeld und seiner Außenstelle im MVZ Vogelsberg in Freiensteinau und Grebenhain, die – wie das neue Angebot in Schotten – durch Projektgelder vom Land Hessen ermöglicht wird. Krug rät, sich frühzeitig zu informieren. „Unterstützung darf nicht erst zum Thema werden, wenn die Belastung schon zu groß ist.“ Und: Viele wissen auch gar nicht, wie vielfältig das Angebot ist. „Es geht nicht nur um die reine Pflege, es geht auch um Unterstützung im Alltag oder im Krankheitsfall sowie um eine allgemeine soziale Beratung“, erläutert der Erste Kreisbeigeordnete.



Und so wird Marcelina Vorwerk in ihren Sprechstunden in Schotten eben nicht nur über die pflegerischen Aspekte informieren. Sie wird auch aufzeigen, welche Entlastungsangebote es gibt und wie sie beantragt werden müssen. Zudem hat sie eine Übersicht über regionale Angebote und Ansprechpartner und ist vernetzt mit anderen Beratungs- und Unterstützungsstellen.



Für die Auftaktveranstaltung am 1. September um 15 Uhr in der Festhalle Schotten hat sie eine ganze Reihe dieser Unterstützer aus der Kreisverwaltung gewinnen können, die über ihre Arbeit und ihre Angebote informieren werden. Mit von der Partie sein werden die Betreuungsbehörde, die Schuldnerberatungsstelle, der sozialpsychiatrische Beratungsdienst, die Fachstelle Prävention im Alter und die Palliativkoordinatorin.



„Am 1. September fällt sozusagen der Startschuss für unser neues niedrigschwelliges Angebot: Einmal im Monat werden wir eine Außensprechstunde in Schotten anbieten. Sie ist kostenlos und offen für alle“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Krug, der natürlich auch dabei ist bei der Auftaktveranstaltung in der Festhalle.



Die Sprechstunden finden dann an jedem zweiten Freitag im Monat jeweils von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Kirchstraße 20 in Schotten statt. Los geht es am 12. September, weitere Sprechstunden folgen am 10. Oktober, am 14. November und am 12. Dezember. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Übrigens: Solche Außensprechstunden führt der Pflegestützpunkt bereits seit mehr als einem Jahr montags in Grebenhain und dienstags in Freiensteinau, „dort haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht“, konstatiert Krug und lobt die „sehr gute Zusammenarbeit mit dem MVZ Vogelsberg“.

