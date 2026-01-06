Krug: Sicherheit geht vor





Die Einfeldhalle in Grebenhain muss weiter geschlossen bleiben, zu diesem Ergebnis kommt der Statiker, der ein vom Vogelsbergkreis beauftragtes Gutachten erstellt hat.



Nach dessen Aussage ist das Gebäude zwar grundsätzlich standsicher, es gebe allerdings starke Schäden an der Unterdeckenkonstruktion im Gebäudeinneren, die eine gefahrlose Nutzung der Halle nicht möglich machten. Zudem gebe es Schäden im Bereich der Dach- und Betonkonstruktion. Die seien zwar nicht akut, müssten aber kurz- bis mittelfristig behoben werden.



„Auch wenn glücklicherweise am Standort Grebenhain weitere Sporthallen vorhanden sind, stellt der Wegfall der Einfeldhalle seit Mitte Oktober in gewissem Maße den Schulsport, insbesondere aber die lokalen Vereine, egal ob beim Fußballtraining oder der Faschingsvorbereitung, vor organisatorische Schwierigkeiten“, weiß Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent Patrick Krug. Für ihn aber steht ganz klar fest: „Sicherheit geht vor, an der Sperrung der Halle führt deshalb derzeit leider kein Weg vorbei.“ Wie lange diese dauern wird, sei aktuell nicht absehbar.



„Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Nutzern der Halle für das Verständnis und den Umgang mit der Situation bedanken. Der Landkreis prüft aktuell alle Optionen, wie die Schäden mit einem vertretbaren finanziellen Aufwand behoben und die Hallenfläche für den Sport dauerhaft erhalten bleiben kann“, so der Erste Kreisbeigeordnete abschließend.

