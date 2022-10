Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag geschlossen

Personalversammlung: Verwaltungsstandorte nur vormittags erreichbar

Am Dienstag, 18. Oktober, findet eine Personalversammlung der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises statt. Daher sind sowohl in Lauterbach als auch in Alsfeld sämtliche Ämter und Verwaltungsstandorte nur bis 12 Uhr für den Kundenverkehr geöffnet. Somit entfällt auch der Dienstleistungsnachmittag der Zulassungs- und Führerscheinstelle in Alsfeld.



Die Kreisverwaltung ist in dringenden Fragen zu Verwaltungsleistungen telefonisch über die einheitliche Behördennummer 115 erreichbar.