Aufgrund einer Personalversammlung bleiben am Dienstagnachmittag, 28. September, ab 14 Uhr sämtliche Ämter der Kreisverwaltung in Lauterbach und Alsfeld – darunter auch die Volkshochschule sowie die Kfz-Zulassungsstelle in Alsfeld – geschlossen.

