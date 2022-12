Kreistagssitzung am 12. Dezember

Haushalt 2023 wird eingebracht

Den Haushaltsplanentwurf 2023 bringt Erster Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent, Dr. Jens Mischak, in der nächsten Sitzung des Vogelsberger Kreistages ein. Die Sitzung findet am Montag, 12. Dezember, um 15 Uhr im Wartenberg-Oval in Wartenberg statt.