Kreishaushalt 2024 ist genehmigt

Der im März vom Kreistag des Vogelsbergkreises beschlossene Haushalt für 2024 ist genehmigt – die Prüfung des Regierungspräsidiums Gießen ist abgeschlossen.Der Haushaltsplan kann von Montag, 13. Mai, bis Freitag, 24. Mai, an den beiden Verwaltungsstandorten des Vogelsbergkreises in Lauterbach, Goldhelg 20, und Alsfeld, Färbergasse 2, eingesehen werden. An beiden Standorten ist das montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr möglich.Weiterhin ist die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan unter www.vogelsbergkreis.de , Kreisverwaltung, Politik, Haushalt & Finanzen, Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 veröffentlicht.