Kreiseigene Sporthallen in den Sommerferien geschlossen

Auch in den diesjährigen Sommerferien werden die Sporthallen des Vogelsbergkreises für mindestens vier Wochen für den Mannschafts- und Vereinssport geschlossen. Das teilt der Vogelsbergkreis in einer Meldung mit. In dieser Zeit werden die jährlich nötigen Grundreinigungs- und Wartungsarbeiten vorgenommen. Die Öffnungszeiten der einzelnen Sporthallten variieren, deshalb finden Interessierte die Zeiträume auf der Website des Kreises unter www.vogelsbergkreis.de oder auf Aushängen vor Ort.