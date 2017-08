Kreisausschuss des Vogelsbergkreise

Es ist eine ganz normale Feierstunde, doch sie zeigt, wie breit die Vogelsberger Kreisverwaltung aufgestellt ist: Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak (CDU) beglückwünscht am Montag gleich sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr langjähriges Engagement im öffentlichen Dienst, zuständig sind sie in den verschiedensten Gebieten – von der wirtschaftlichen Jugendhilfe über die Verkehrsbehörde bis hin zum Gewässerschutz.



Es ist eine große Runde, die im Sitzungssaal des Kreishauses zusammengekommen ist. Die langjährigen Mitarbeiter werden begleitet von ihren Sachgebietsleitern und den Amtsleitern. Hinzu kommen neben dem Ersten Kreisbeigeordnetem auch Christa Wiese als Personalchefin, Peter Sukdolak als Personalratsvorsitzender und Frauenbeauftragte Elisabeth Lippert. Sie alle stellen das Engagement der Mitarbeiter heraus, ihre Fachkompetenz, ihr Wissen und ihre Teamfähigkeit – verbunden mit dem Wunsch, dass alle der Kreisverwaltung noch möglichst lange erhalten bleiben.



Thomas Glitsch aus Lauterbach kann auf sein 40-jähriges Dienstjubiläum zurückblicken. Er hat von 1977 bis 1979 zunächst eine Ausbildung beim Finanzamt in Lauterbach gemacht, später wechselte er zum Finanzamt Offenbach, dann nach Fulda. Im August 1993 kam er zum Vogelsbergkreis, lange Jahre war er beim Jugendamt beschäftigt, seit 2013 ist er in der Kommunalen Vermittlungsagentur (KVA) eingesetzt. Dort bearbeitet er Widerspruchsverfahren gegen Bescheide der KVA, zudem vertritt er den Vogelsbergkreis in erster Instanz vor dem Sozialgericht. „Die Aufgaben erfordern neben einer sehr guten Auffassungsgabe und Fachwissen ein hohes Maß an kommunikativen Fähigkeiten“, lobt Dr. Mischak. Kommunikation finde dabei auf verschiedenen Ebenen statt: gegenüber Kunden, unter Kollegen und Vorgesetzten, gegenüber juristischen Vertretern und Richtern beim Sozialgericht. Thomas Glitsch sei dabei in der Lage, „in jeder Situation die richtige Ansprache zu finden“. Insbesondere auch gegenüber „schwierigen Kunden“ bewahre er die nötige Ruhe und Souveränität, bescheinigte ihm der Erste Kreisbeigeordnete.



Astrid Rühl ist von Anfang an beim Vogelsbergkreis beschäftigt. Am 1. August 1992 begann sie mit ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten, später absolvierte sie noch eine Fortbildung zur Verwaltungswirtin. Die Ehringshäuserin, die ein Faible für Island hat, ist im Amt für Soziale Sicherung beschäftigt und kümmert sich als Sachbearbeiterin um den Bereich Unterhaltsvorschuss. „Sie ist eine absolute team-playerin“, wird ihr bescheinigt, Kollegialität sei ihr sehr wichtig.



Auch der Lauterbacher Steffen Günther hat schon in der Kreisverwaltung gelernt, heute ist er Sachbearbeiter im Bereich Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse, gleichzeitig Zahlestellenverwalter (Kassenautomat) und Systemadministrator. Er ist einer der erfahrensten Mitarbeiter der Zulassungsbehörde, der als „fleißig, gewissenhaft und zuverlässig“ beschrieben wird, hinzu kommt ein „beachtenswertes technisches Verständnis“, lobt Dr. Mischak.



Ein „alter Hase“ im Jugendamt ist Anja Seibert aus Maar, seit 22 Jahren – also direkt nach der Ausbildung beim Kreis – ist sie dort als Mitarbeiterin der wirtschaftlichen Jugendhilfe tätig. In dieser speziellen Aufgabe hat sie sich „viel Routine und Sicherheit erarbeitet“, arbeitet selbstständig und zuverlässig. Dr. Jens Mischak lobt auch die nette und offene Art der Mitarbeiterin. Zudem zeichne sich Anja Seibert durch ihre Hilfsbereitschaft aus.



Von der Pike auf gelernt hat Stephan Rhiel aus Amöneburg seinen Beruf: Erst die Ausbildung zum Landwirt, dann ein Studium und schließlich die Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst. Er ist Sachbearbeiter im Amt für Wirtschaft und ländlichen Raum und unter anderem zuständig für Grundstücks- und Landverpachtungsgesetz, er gibt gutachterliche Stellungnahmen ab, kümmert sich um Pflanzenschutz und Gewässerschutz. Dr. Mischak bezeichnet ihn als „sehr erfahrenen“ Mitarbeiter, dessen Fachkenntnisse ihn zu einem „kompetenten und geschätzten Ansprechpartner“ für die Landwirte machen.



In der Unteren Wasserbehörde ist Bauingenieur Arnold Hacke aus Feldatal seit 2001 tätig, zuvor war er – nach Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und Weiterbildung für den gehobenen technischen Dienst – bei verschiedenen Firmen beschäftigt. In der Kreisverwaltung ist er unter anderem für Gewässeraufsicht oder auch für Hochwasserschutz zuständig. „Er besitzt die Gabe, dem Bürger komplizierte Sachverhalte leicht verständlich zu erklären“, freut sich der Erste Kreisbeigeordnete. Hacke sei „fachlich sehr versiert“, er denke und handele bürgernah.



Melanie Cimalla aus Großenlüder kommt eigentlich aus dem Finanzwesen, hat eine Ausbildung beim Finanzamt Fulda absolviert, 2005 wurde sie zunächst abgeordnet an die Kreisverwaltung in Lauterbach, 2006 dann versetzt. Heute ist sie Sachbearbeiterin im Bereich Wasser- und Bodenschutz im Amt für Bauen und Umwelt. Sie ist „hochmotiviert und engagiert“, sagt Dr. Mischak. Sie bringe gerne konstruktive Verbesserungsvorschläge ein und trage mit zur Weiterentwicklung des Sachgebietes.

