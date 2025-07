Kostenlose Vorträge und Veranstaltungen rund um das Thema Pflege

Entlastungsbetrag, Technik im Alter, Alternativen zum Pflegeheim oder die Begleitung von Menschen mit Demenz: Die Veranstaltungsreihe des Pflegestützpunktes Vogelsberg beleuchtet ab Ende August fünf verschiedene Pflege-Themenschwerpunkte. Dabei informieren die Expertinnen vom Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis kostenlos, neutral und unabhängig.Am Mittwoch, 27. August, geht es ab 18 Uhr online um das Thema „Neues zur Kurzzeit- und Verhinderungspflege“. Dabei werden die gesetzlichen Änderungen erläutert.Im darauffolgenden Monat thematisiert der Online-Vortrag am Dienstag, 9. September, ab 18 Uhr das Thema „131 Euro Entlastungsbetrag – was nun?“. Es wird ein Überblick über Einsatzmöglichkeiten gegeben.Ein Kurs stellt am Dienstag, 23. September, ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek in Schotten das Leben mit Demenz in den Mittelpunkt. Unter der Überschrift „Menschen mit Demenz verstehen und begleiten“, thematisiert der Kompaktkurs Besonderheiten, auf die es bei demenziellen Erkrankungen zu achten ist.Vier Wochen später steht am Mittwoch, 22. Oktober, ab 17.30 Uhr im B-Haus, Günthergasse 15, in Schlitz das Thema „Technik, die das Leben im Alter erleichtert“ auf dem Programm.Um Alternativen zum Pflegeheim geht es am Dienstag, 18. November, online ab 18 Uhr, wenn es heißt „Pflegeheim will ich nicht!“Im Oktober wird es zudem wieder eine „Pause vom Pflegealltag“ für pflegende Angehörige geben, die zu einer kleinen Auszeit mit Musik und Austausch eingeladen werden. Nähere Informationen dazu folgen noch.Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Anmeldung zu den Online-Veranstaltungen ist per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de oder telefonisch bei Monique Abel, 06641-9772091, möglich. Die Anmeldung für die Präsenzveranstaltungen wird über www.vhs-vogelsberg.de abgewickelt.