Kompaktkurse Demenz in Alsfeld und Schotten

Aktuell gibt es in Deutschland rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Rund zwei Drittel von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen, und Prognosen zeigen, dass ihre Zahl bis 2050 auf 3 Millionen ansteigen soll. Immer wieder begegnen uns in Familie, Alltag, Freizeit oder der Nachbarschaft Menschen mit Demenz, heißt es in der Mitteilung des Pflegestützpunktes. Daher bietet dieser gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und der Volkshochschule des Vogelsbergkreises Kompaktkurse zum Thema an.



Die Schulung, die Menschen zu Demenz-Partnern weiterbildet, will Hürden abbauen, um mit Menschen mit Demenz in Kontakt zu kommen. Neben dem Krankheitsbild wird Wissen zur Kommunikation und zum Umgang in verschiedenen Situationen vermittelt. Beispiele aus der Praxis und der Austausch in der Gruppe unterstützen dabei. Dadurch sind Demenz-Partner in der Lage, das Gelernte im Alltag anzuwenden und kennen Wege, Familie und Erkrankte zu unterstützen sowie ihr Wissen weiterzutragen.



Der „Kompaktkurs Demenz – Hilfe für Helfer“ wird am Donnerstag, 21. März, in Alsfeld, Im Klaggarten 6, sowie am Dienstag, 16. April in Schotten, Stadtbibliothek Vogelsbergstr. 137a, angeboten.



Die Kurse sind kostenfrei und informieren jeweils von 17 bis 20 Uhr. Anmeldungen sind bei der Volkshochschule des Vogelsbergkreises unter der Telefonnummer 06631 7927720 möglich.

