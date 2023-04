Kompaktkurse „Demenz“ gut besucht

Gut besucht waren die beiden Kompaktkurse „Demenz“, die der Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis gemeinsam mit der vhs im Dorfgemeinschaftshaus in Hutzdorf und im Homberger Familienzentrum anbot. In den dreistündigen Kursen wurden unter anderem Alltagssituationen besprochen und Handlungsstrategien gemeinsam entwickelt. Durch Erfahrungsaustausch konnten die Teilnehmer voneinander lernen. Ganz wichtig dabei: Solche Treffen zeigen den Betroffenen, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Situation. Der Austausch, die Weitergabe von eigenen Erfahrungen und die Tipps im Umgang mit Menschen mit Demenz helfen den Angehörigen sehr.



Aufgezeigt wurden in den Kursen zudem die verschiedenen Beratungsmöglichkeiten. Auch die vielfältige Rolle der pflegenden Angehörigen wurde besprochen.



Wer sich über das Thema Demenz informieren möchte, kann sich an den Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises wenden oder die Informationsbroschüre „Gutes Leben mit Demenz“ per Mail bei pflegestützpunkt@vogelsbergkreis.de anfordern.