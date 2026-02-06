„Kinderfestival ist ein Musterbeispiel des Ehrenamts“
Landrat Dr. Jens Mischak übergibt Ovag-Spende in Höhe von 3000 Euro
Jens Mischak und Alsfelds Bürgermeister Stephan Paule heben noch einmal das außergewöhnliche Engagement der Ehrenamtlichen hervor, die gemeinsam ein buntes, vielfältiges und kostenfrei zugängliches Programm für Kinder und Familien auf die Beine stellen. Um auch in diesem Jahr – „Leo feiert“ findet am 22. und 23. August statt – wieder ein solch abwechslungsreiches, kindgerechtes und hochwertiges Programm anbieten zu können, müssen allerdings einige Neuanschaffungen getätigt werden, vor allem müssen Spielutensilien und Materialien für die vielfältigen Mitmachangeboten angeschafft werden. Diese Anschaffungen unterstützt die Ovag nun mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro, wie der Landrat abschließend ausführt.