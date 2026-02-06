Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050553

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

„Kinderfestival ist ein Musterbeispiel des Ehrenamts“

Landrat Dr. Jens Mischak übergibt Ovag-Spende in Höhe von 3000 Euro

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Als „Musterbeispiel für ehrenamtliches Engagement“ bezeichnet Landrat Dr. Jens Mischak das Alsfelder Kinderfestival „Leo feiert“, denn mehr als 300 Ehrenamtliche aus Vereinen, Organisationen und Initiativen tragen diese große Veranstaltung. Mit eingebunden ist unter anderem der Städtepartnerschaftsverein Alsfeld, der sich nun über eine Spende der Ovag freuen kann, die somit das nächste Kinderfest „Leo feiert“ unterstützt, wie der Landrat bei der Bescheidübergabe betont.

Jens Mischak und Alsfelds Bürgermeister Stephan Paule heben noch einmal das außergewöhnliche Engagement der Ehrenamtlichen hervor, die gemeinsam ein buntes, vielfältiges und kostenfrei zugängliches Programm für Kinder und Familien auf die Beine stellen. Um auch in diesem Jahr – „Leo feiert“ findet am 22. und 23. August statt – wieder ein solch abwechslungsreiches, kindgerechtes und hochwertiges Programm anbieten zu können, müssen allerdings einige Neuanschaffungen getätigt werden, vor allem müssen Spielutensilien und Materialien für die vielfältigen Mitmachangeboten angeschafft werden. Diese Anschaffungen unterstützt die Ovag nun mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro, wie der Landrat abschließend ausführt.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.