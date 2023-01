Kinderbetreuung: Bedarf wird vorgestellt

Wie viele Plätze werden in diesem Jahr in den einzelnen Gemeinden in der Kindertagesbetreuung benötigt? Die aktuelle Erhebung dazu wird in der nächsten Sitzung des Vogelsberger Jugendhilfeausschusses vorgestellt. Die Sitzung findet am Mittwoch, 18. Januar, um 17 Uhr in der Adolf-Spieß-Halle in Lauterbach statt.