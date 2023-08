Kinder in der Küche

Einen Sommerferienkurs für Kinder von sechs bis zehn Jahren bietet die vhs am Mittwoch, 30. August, an. „Kinder in die Küche“ heißt es dann zwischen 14 und 16 Uhr in Lauterbach in der Eichberg-Grundschule. Einige Plätze sind noch frei.In dem Kurs geht es darum, den Kindern bestimmte Lebensmittelgruppen näherzubringen und leckere und einfache Snacks für die Schule, für zwischendurch und unterwegs zuzubereiten. Der Kurs besteht aus einem kurzen theoretischen und einem ausgiebigen praktischen Teil, in dem es in die Küche geht. Die Rezepte zu den Snacks gibt es natürlich zum Nachkochen für zu Hause.Weitere Informationen und Anmeldungen bis zum 25. August bei der Volkshochschule des Vogelsbergkreises, Im Klaggarten 6, 36304 Alsfeld, Telefon 06631/792-7712 oder unter www.vhs-vogelsberg.de