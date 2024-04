„Keine falsche Toleranz“: Buchvorstellung in der vhs

Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen eine hybride Buchvorstellung an. Am Montag, 6. Mai, präsentiert Autor Dr. Wolfgang Kraushaar von 19.30 bis 21 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld sein Buch „Keine falsche Toleranz – Warum sich die Demokratie stärker als bisher zur Wehr setzen muss“.In seinem Werk warnt Kraushaar eindringlich vor einer zunehmenden Radikalisierung der „bürgerlichen Mitte“ und der Gefahr, die daraus für unsere Demokratie erwächst. Er seziert dabei etwa die Geschichte der Bundesrepublik und ihre gesellschaftlichen Kontinuitäten, das Erstarken einer rechtsextremistischen Partei und weitere bedrohliche Entwicklungen für unsere Demokratie. Gleichzeitig versucht er, Wege aus der gegenwärtigen Krise aufzuzeigen.Der ehemalige Innenminister Gerhart Baum schreibt in seinem Vorwort: „Das ist ein wichtiges Buch. Es betrifft die Freiheit. Die Freiheit in unserem Lande“ und sieht besorgniserregende Parallelen zu Entwicklungen am Ende der Weimarer Republik.Wolfgang Kraushaar nahm 2004 als Politikwissenschaftler seine Gastprofessur an der Beijing Normal University wahr, zudem lehrte er an den Universitäten Hamburg, Berlin (FU) und Zürich.Für weitere Fragen oder Anmeldungen ist die Volkshochschule unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder unter www.vhs-vogelsberg.de zu erreichen. Interessierte werden gebeten, bei der Anmeldung mitzuteilen, ob sie in Präsenz oder Online an der Veranstaltung teilnehmen möchten.