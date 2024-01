Keine Präsenzpflicht am Donnerstag

Staatliches Schulamt Gießen hat die Präsenzpflicht an Vogelsberger Schulen aufgehoben

Aufgrund der Wetterlage hat das Staatliche Schulamt für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis am morgigen Donnerstag die Präsenzpflicht für die Schulen im Kreisgebiet ausgesetzt. Grund: Eine reguläre Schülerbeförderung könne vielerorts nicht gewährleistet werden. Ob ein sicherer Schulweg aufgrund der Wetterlage möglich ist, liegt in der Verantwortung der Eltern und der volljährigen Schüler.



Darüber hat das staatliche Schulamt am Nachmittag die Schulleitungen im Vogelsbergkreis informiert. Die Schulen sind angehalten, eine Notbetreuung einzurichten und auf digitale Unterrichtsformate umzustellen.