Wegen einer internen Veranstaltung ist die KVA – Kommunales Jobcenter am Dienstag, 11. Juni, von 10 bis 13.30 Uhr geschlossen. Neben dem Standort Bahnhofstraße 49/50 in Lauterbach betrifft das auch die Servicestelle in Alsfeld. Die KVA öffnet nach vorheriger Terminvereinbarung nachmittags wieder regulär für Besucher.



Vormittags ist die bundeseinheitliche Behördennummer 115 erreichbar. Dort können beispielsweise Fragen nach Zuständigkeiten, benötigten Unterlagen, den richtigen Ansprechpersonen oder verschiedene Anliegen direkt geklärt werden.

(lifePR) (