KVA am Donnerstag geschlossen

Am Donnerstag, 20. Oktober, ist die KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter aufgrund einer internen Veranstaltung geschlossen. Wie der Vogelsbergkreis mitteilt, sind sowohl die Standorte in der Bahnhofstraße 49 und 51, der Lindenstraße 117 in Lauterbach als auch die Servicestelle in der Hersfelder Straße 57 in Alsfeld am Donnerstag nicht für den Publikumsverkehr geöffnet.