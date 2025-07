„KJP ist wie Klassenfahrt – nur besser“

Wehmütiger Blick zurück auf die zweijährige Amtszeit, von der die Abgeordneten des 15. KJP in den höchsten Tönen schwärmen: „KJP ist wie eine Klassenfahrt – nur besser“, erklären sie ihren Nachfolgern, die schon in den Startlöchern sitzen. Einer bedankt sich für die „zweite Familie, die ich bekommen habe“ und sein Mitstreiter gesteht, „dass es die beste Entscheidung meines Lebens war, mich ins KJP wählen zu lassen“. Na, wenn das kein Ansporn ist für die Jugendlichen des 16. KJP, das sich kurz darauf konstituiert.



Doch zunächst gehört die Bühne in der Aula der Lauterbacher Sparkasse dem 15. KJP, das von Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller begrüßt wird. Er unterstreicht die Bedeutung des KJP, es sei ein hehres Ziel, wenn Demokratie von jungen Menschen gestaltet werde.



Gemeinsam blicken die Abgeordneten in ihrer letzten Sitzung noch einmal auf all ihre Veranstaltungen, Projekte, Workshops, Fahrten nach Wiesbaden, Brüssel und Berlin sowie auf ihre Initiativen zurück. Die Geschichte beginnt mit einem Kennenlern-Seminar am 23. Juli 2023 auf dem Hoherodskopf und der konstituierenden Sitzung im September. Wenige Monate später der erste Vorstoß: Das KJP setzt sich dafür ein, Hygiene-Spender in Schulen zu installieren – der entsprechende Antrag bekommt eine Mehrheit im Vogelsberger Kreistag. Ein zentrales Anliegen des KJP, allen Schülern ein Schülerticket zur Verfügung zu stellen, indes lässt sich nicht verwirklichen. Trotz inhaltlicher Zustimmung im Kreistag scheitert die Einführung des Tickets an den hohen Kosten von 3,5 Millionen Euro.



„Sehr stolz“ ist das KJP auf seine Graffiti-Wand in Zell und natürlich auf das eigene Filmprojekt. Im August vergangenen Jahres nahmen die Jugendlichen an einem Film-Seminar zum Thema Demokratie teil. Eine Woche später gab es einen Schnitt-Workshop. Im September dann hatte der Film „Aufmachen“ Premiere im Lauterbacher Lichtspielhaus, kürzlich wurde er sogar beim Jugendfilmfestival „Visionale“ gezeigt.



„Ich habe euch als lebhaftes KJP erlebt“, attestiert denn auch Landrat Dr. Jens Mischak den Jugendlichen, die eine ganze Reihe von nachhaltigen Aktionen und Initiativen angestoßen hätten. Auch er geht noch einmal auf das Schülerticket für alle ein. Aus Kostengründen habe man dem Antrag nicht zustimmen können und so stehe am Ende auch die Erkenntnis: „Es ist nicht alles machbar, was wünschenswert ist. Das ist auch eine Erfahrung, die ihr gemacht habt.“ Landrat Mischak erinnert sich, „dass wir auf Augenhöhe diskutiert haben“, er blickt zurück auf engagierte Reden und großes Engagement. „Die Fußstapfen, in die das 16. KJP tritt, sind sehr groß“, so sein Resümee.



Kurz darauf haben die „Neuen“ ihre Plätze eingenommen und können vom Landrat herzlich begrüßt werden. „Ich freue mich, dass ihr gewählt worden seid und euch heute konstituiert.“ Dr. Mischak bietet eine gute Zusammenarbeit an, auch im Namen des Ersten Kreisbeigeordneten und des Kreistags. „Wir leben in Zeiten, die herausfordern sind, es ist daher gut, demokratische Spielregeln früh zu lernen und mit Haltung in eine Diskussion zu gehen.“



Zum neuen 1. Vorsitzenden des 16. KJP wird Leonhard Loll aus Lauterbach gewählt. Sein Stellvertreter ist Armin Salavati (Schotten) und als 3. Vorsitzende gehört Moritz Lang (Schotten) dem Vorstand an. Komplettiert wird er durch Pressesprecherin Esther Arnold (Alsfeld) und Protokollantin Selin Volp (Ulrichstein).

Folgende Abgeordnete gehören dem 16. KJP an: Esther Arnold (Alsfeld), Masha Mir-Mohammadi (Alsfeld), Lara Elisabeth Allendorf (Alsfeld), Felix Röse (Antrifttal), Maximilian Gorr (Gemünden), Lennart Möller (Grebenau), Leon Klappert (Grebenhain), Karl Möller (Herbstein), Linnea Grün (Homberg), Johannes Koch (Homberg), Erik Köhler (Kirtorf), Leonhard Loll (Lauterbach), Ksenia Schmelzer (Lauterbach), Levin Mai (Lauterbach), Hannes Caspar (Lautertal), Paul Wolf (Mücke), Lena Marie Musch (Mücke), Luisa Habermann (Romrod), Finn Luca Kumpf (Schlitz), Armin Salavati (Schotten), Moritz Lang (Schotten), Laura Diebel (Schwalmtal), Selin Volp (Ulrichstein) und Noah Fast (Wartenberg).

