KJP für Erweiterung des Schüler-Tickets

Das Vogelsberger Kreisjugendparlament setzt sich für eine Erweiterung des Schüler-Tickets ein und wird für die nächste Kreistagssitzung am 11. November einen entsprechenden Antrag einbringen. In ihrem Seminar am Wochenende in der Jugendherberge am Hoherodskopf erörterten die jugendlichen Abgeordneten daher diese Thematik.



Außerdem waren Andrea Ortstadt und Carolin Henningsen vom Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum zu Gast. Sie stellten das Projekt „Aller.Land“ vor. Zwei Abgeordnete haben Interesse, daran mitzuarbeiten



Verfasst wurden im Rahmen des Seminars zudem Anschreiben an Schulen bezüglich Hygienespender. Die Abgeordneten möchten wissen, wie dieses Projekt angenommen wird. Zwei weitere Schule haben Interesse an einem Spender angemeldet.



Da im Mai nächsten Jahres die Neuwahl des KJP ansteht, überlegten die Abgeordneten, welche Maßnahmen in dieser Zeit noch umgesetzt werden können.



In der Freizeit genossen die Jugendlichen das schöne Wetter und kletterten im Kletterpark.

