K 114: Ausbau und Brückeninstandsetzung in der OD Lauterbach/Frischborn

Die Vorbereitungen zum Ausbau der Ortsdurchfahrt des Lauterbacher Stadtteils Frischborn im Zuge der K 114 sowie zur Instandsetzung der Lauterbrücke sind nunmehr abgeschlossen. Erste Arbeiten haben bereits am Dienstag nach Pfingsten begonnen. Zum offiziellen Auftakt der Arbeiten fand hierzu nun heute, am Donnerstag, den 09.06.2022 der symbolische erste Spatenstich mit dem Ersten Kreisbeigeordneten des Vogelsbergkreises Dr. Jens Mischak, Vertretern von Hessen Mobil und dem Lauterbacher Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller statt.Im Rahmen einer Gemeinschaftsbaumaßnahme mit der Stadt Lauterbach soll die Fahrbahn der Kreisstraße auf einer Länge von insgesamt 660 m sowie das bestehende Brückenbauwerk über die Lauter erneuert werden. Auf der K 114 mussten in Frischborn verschiedene Fahrbahnschäden, wie beispielsweise zahlreiche Risse und Verdrückungen festgestellt werden. Zur Erhaltung der Bausubstanz ist daher eine Erneuerung der Streckenabschnitte geboten. In diesem Zusammenhang wird die anstehende Ausbaumaßnahme nicht nur von der Stadt und den Stadtwerken Lauterbach genutzt, um notwendige Arbeiten an den Nebenanlagen sowie den Kanal- und Wasserleitungen durchzuführen sondern auch im Durchführungszeitraum die bestehende Kreisstraßenbrücke über die Lauter umfangreich instandzusetzen. Durch die Abstimmung sämtlicher Sanierungserfordernisse an Straße, Brücke und dem Leitungsnetz können nicht nur Synergieeffekte erreicht werden, denn aufgrund der geringen Fahrbahnbreiten ist eine Vollsperrung in Frischborn alternativlos. Aufgrund der zeitlich aufeinander abgestimmten Ausführung ist eine Abwicklung innerhalb eines Sperrzeitraumes möglich, so dass eine weitere Sperrung für die Verkehrsteilnehmer vermieden werden kann. Um auch die Einschränkungen für die Anwohnenden, Anliegerinnen und Anlieger so weit wie möglich zu reduzieren, wird das Gesamtprojekt in verschiedenen Bauabschnitten realisiert.Der überörtliche Verkehr wird daher zunächst über Blitzenrod, Lauterbach und die L 3140 "Dirlammer Straße" umgeleitet. Die Umleitung der Gegenrichtung erfolgt analog.„Rund 1,1 Mio Euro investiert der Vogelsbergkreis für Straße und Brücke in der Ortsdurchfahrt von Frischborn. Auch damit leistet der Landkreis wieder einen großen Beitrag in den Erhalt der regionalen Infrastruktur." Mit diesen Worten sticht Dr. Mischak den Spaten in die Erde ein und gibt damit den offiziellen Startschuss für die umfangreichen Bauarbeiten.Der Vogelsbergkreis als Baulastträger der Kreisstraße 114 hat Hessen Mobil, das Straßen- und Verkehrsmanagement mit der Umsetzung der Baumaßnahme beauftragt. Mit weiteren rund 610.000 Euro für die Stadt und 40.000 Euro für die Stadtwerke investieren auch diese einen nicht unerheblichen Anteil in dieses Bauvorhaben.Sofern die Arbeiten planmäßig verlaufen, ist ein Abschluss der Bauarbeiten bis Ende 2023 vorgesehen, wobei die Brückenarbeiten bereits zum Ende diesen Jahres beendet werden sollen.Die Verkehrsteilnehmenden werden weiterhin gebeten, die geänderte Verkehrsführung zu beachten.Mehr Informationen zu Hessen Mobil unter www.mobil.hessen.de