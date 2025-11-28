Jung trifft Erfahren
„Demokratie leben!“-Jugendforum bringt neue Impulse in das Ehrenamt
Eingeladen war das vom Bundesprogramm geförderte Jugendforum, das allen jungen Menschen der Region offensteht. Der Abend brachte ein starkes Netzwerk aus engagierten Ehrenamtlichen aus dem gesamten Kreisgebiet zusammen. Viele von ihnen sind seit Jahren in unterschiedlichen Strukturen aktiv und nutzten die Gelegenheit, mit den Jugendlichen direkt ins Gespräch zu kommen.
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Abends wurden von den Jugendlichen selbst gesetzt. Auf der Agenda standen: Mobilität und jugendgerechte Räume im Vogelsbergkreis, selbstbewusstes Auftreten und Rhetorik, Netzwerken im Ehrenamt und das Erreichen anderer Jugendlicher sowie die Weiterentwicklung laufender Projekte.
In offener Atmosphäre entwickelten Jugendliche und Erwachsene gemeinsame Lösungsansätze. Dabei wurde deutlich, dass viele Anliegen über Generationsgrenzen hinweg geteilt werden. So brauche es Räume, um sich auszuprobieren und in authentischen Austausch zu kommen. Ebenso wichtig seien breitere Netzwerke und gemeinsame Veranstaltungen, um neue Perspektiven zu gewinnen.
Der Demokratie- Stammtisch findet einmal im Monat im Freiwilligenzentrum in Alsfeld statt, organisiert von Silvia Lucas, Kristina Eifert und Sina Günther von der Demokratie leben! Fach- und Koordinierungsstelle Vogelsbergkreis. Die Rückmeldungen waren sehr positiv. Walter Windisch-Laube, engagierter Ehrenamtlicher im Netzwerk, betonte: „Es ist sehr wertvoll, mit Jugendlichen direkt zu ihren Anliegen ins Gespräch zu kommen. Das hat heute hier im Freiwilligenzentrum in einem sehr schönen, authentischen Rahmen stattgefunden.“
Auch für das kommende Jahr gibt es positive Perspektiven: Die Förderung durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ bietet vielfältige Möglichkeiten für Projekte, Beteiligungsformate und ehrenamtliches Engagement in der Region. Interessierte aller Generationen sind eingeladen, an den kommenden Netzwerkstammtischen teilzunehmen. Die Termine finden sich auf der Homepage www.vielfalt-im-vb.de – oder man schreibt direkt an: loko@vielfalt-im-vb.de