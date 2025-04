Jung, sozial, engagiert und vielseitig

„Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele junge Menschen sich ehrenamtlich und freiwillig in Vereinen, Kirchen und sozialen Einrichtungen engagieren. Sie setzen sich ganz selbstverständlich für andere ein“, betonte Kreisbeigeordneter Hans-Jürgen Herbst, der jetzt in Vertretung von Landrat Dr. Jens Mischak an der Verleihung des Ehrenamtspreises für junge Menschen der Bürgerstiftung Mittelhessen teilnahm. Mit diesem Ehrenamtspreis will die Bürgerstiftung auf den ehrenamtlichen Einsatz aufmerksam machen – zur Nachahmung für andere junge Menschen und als Ansporn für ehrenamtliches Engagement insgesamt.



Aus dem Vogelsbergkreis wurden vier junge Frauen und ein junger Mann mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Über den dritten Platz – verbunden mit 200 Euro – konnten sich Mira Helena Bast und Lena Franke aus Mücke freuen. Mika Kratz, ebenfalls Mücke, sowie Mariella Nuhn und Laura Krumbein aus Gemünden konnten für ihre vierten Plätze 100 Euro in Empfang nehmen.



Mira Helena Basts aktive Unterstützung im Schützenverein Nieder-Ohmen 1962, bei dem sie nicht nur Veranstaltungen mit organisiert, sondern auch eine besondere Fürsorge für die Jüngsten zeigt, ist „ein frühes Zeugnis ihrer Hingabe“, so die lobenden Worte bei der Preisverleihung. Ein weiteres Beispiel ihres Engagements ist ihre ehrenamtliche Rolle in der evangelischen Behindertenseelsorge Gießen. Hier begleitet sie junge Menschen mit Behinderungen und beweist außergewöhnliche Empathie und Geduld. „Sie hebt sich von der Masse durch ihr außergewöhnliches Engagement und ihre Vielseitigkeit ab. Schon früh lernte sie, Verantwortung zu übernehmen und sich für andere einzusetzen“, hieß es in der Laudatio.



Lena Franke aus Nieder-Ohmen setzt sich seit mehr als elf Jahren sich mit großem Eifer, mit viel Herz und Verstand für Kinder, Jugendliche und Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein. Ihr Engagement begann mit ihrer Leidenschaft für den Tanz: Sie gibt seit Jahren Tanzunterricht für Kinder und Jugendliche, wobei sie nicht nur die Freude an der Bewegung vermittelt, sondern auch deren Selbstbewusstsein und Gemeinschaftssinn stärkt. Auch als Mentorin im Rahmen des Projekts Balu und Du e.V. unterstützt sie wöchentlich einen jungen Menschen individuell, indem sie ihm wertvolle Orientierung und Unterstützung in der persönlichen Entwicklung bietet. Zusätzlich unterstützt sie ehrenamtliche Projekte zur Gestaltung eines lebendigen Miteinanders. Seit 2023 gibt sie regelmäßig Tanzunterricht im Kinder- und Familienzentrum Schlangenzahl in Gießen. Seit 2024 begleitet sie zahlreiche Reisen und Veranstaltungen für Menschen mit Mehrfachbehinderungen der Behindertenseelsorge Gießen. „Lena Franke ist ein sehr gutes Beispiel für gelebtes ehrenamtliches Engagement und soziale Verantwortung“, so das Lob der Bürgerstiftung.



Mika Kratz aus Mücke, aktiv im Jugendclub und der Feuerwehr, geht stets voran. Er organisiert kleinere und größere Veranstaltungen federführend und schafft es, junge Menschen zu motivieren und für ehrenamtliches Engagement zu begeistern. Er steht stellvertretend für eine ganze Gruppe junger Menschen. Der Jugendclub Ruppertenrod vereint Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren. Als Vorsitzender ist Mika Kratz seit vier Jahren die erste Anlaufstelle für die Anliegen der Jugendlichen. Darüber hinaus engagiert er sich seit fünf Jahren ehrenamtlich als aktives Mitglied in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatdorf Ruppertenrod. Zusätzlich unterstützt er die Freiwillige Feuerwehr Homberg als Tagesalarmkraft während der Arbeitszeiten. Im Vogelsbergkreis ist er zudem als "KatRetter" tätig.



Mariella Nuhn ist im TSV Burg/Nieder Gemünden aktiv und wurde im vergangenen Jahr Apfelkönigin in Homberg. Seit vielen Jahren engagiert sie sich in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich. Sie ist vielseitig interessiert und lässt sich auch auf neue Herausforderungen ein. Mariella Nuhn war ab 2016 im Kreisjugendparlament für zwei Amtsperioden aktiv. Seit 2001 ist sie im Ortsbeirat Nieder-Gemünden als Schriftführerin aktiv. Neben der eigenen aktiven Tätigkeit als Tänzerin in der Garde des TSV ist sie auch als Trainerin im Sportverein aktiv: Seit fünf Jahren leitet sie das Kinderturnen für die Grundschüler des TSV Burg/Nieder Gemünden. Seit drei Jahren leitet sie die Kinder-Tanzgruppe des TSV Burg/Nieder Gemünden. In der Burschenschaft in Nieder Gemünden ist sie seit vielen Jahren aktives Mitglied. Zudem wurde sie 2023 Apfelprinzessin in Homberg und dann schließlich Apfelkönigin.



Laura Krumbein aus Gemünden engagiert sich nicht nur in einem Verein oder ein einzelnen Bereichen, sondern übernimmt zusätzliche Aufgaben mit überdurchschnittlichem Interesse wahr. Sie ist seit 2017 im Organisationsteam für das Krippenspiel in Nieder-Gemünden. Im Jahr 2022 organisierte sie die Kinderbibeltage im Ort. 2020 war sie im Vorstand der Burschenschaft Edelweiß, dort ist sie seit 2023 wieder im Vorstand als Rechnerin. Bei der Ehringshäuser Laienspielgruppe ist sie seit 2016 aktiv und hat im Jahr 2023/2024 mit anderen wieder eine Kinderlaienspielgruppe aufgebaut. Für den TSV Burg/Nieder Gemünden ist sie seit 2022 im Faschingsausschuss tätig und seit 2024 im Vorstand des Vereins.





(lifePR) (