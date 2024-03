Jetzt wird es Zeit für schöne Geschichten

Die Vorlese-Runde am Nachmittag, die Märchenstunde am Wochenende oder die Gute-Nacht-Geschichte am Abend – für Kinder unverzichtbar und vor allem sehr, sehr wichtig: „Vorlesen macht nicht nur Spaß, es hilft vor allem den Kindern dabei, später selbst viel besser lesen zu lernen. Und vor allem fördert Lesen die Kreativität der Kinder“, betont Landrat Manfred Görig bei der Übergabe von sogenannten Lese-Start-Sets in der Lauterbacher Stadtbücherei. Mit dabei Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller, Petra Scheuer, die Leiterin der Bücherei, und Alexander Budjan, Leiter der hessischen Fachstelle für öffentliche Bibliotheken, über die die Koordination der Lese-Start-Sets läuft.



Doch der Reihe nach: „Lesestart 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung. Gefördert wird es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, durchgeführt wird es von der Stiftung Lesen. Im Rahmen dieses Programms können Eltern für ihre Kinder im Alter von einem, zwei und drei Jahren Lesestart-Sets bekommen, die ersten beiden in teilnehmenden Kinderarzt-Praxen, das dritte Set in der Bücherei vor Ort – wie der Lauterbacher Stadtbücherei. In der aktuellen Periode sind die Kindergarten-Kinder an der Reihe, für die die Bücher-Sets an die Büchereien verteilt werden. „Insgesamt nehmen im Vogelsbergkreis zehn Bibliotheken an dem Programm teil, neben Lauterbach sind das Büchereien in Alsfeld, Freiensteinau, Homberg, Mücke, Schlitz und Schotten“, erklärt Landrat Manfred Görig. „Ausgeteilt werden insgesamt 780 Lese-Sets“, so die stolze Bilanz. Und die können ab sofort abgeholt werden.



„Sind Bücher im Haus steigt nachweislich die Wahrscheinlichkeit, dass Kindern vorgelesen wird“, betont Alexander Budjan. Die Stiftung Lesen setzt sich daher mit unterschiedlichen Partnern dafür ein, dass Vorlesebücher für Kinder unterschiedlichen Alters kostenfrei zur Verfügung stehen. „Damit lässt sich stets die richtige Geschichte finden.“



Im November 2021 erhielten über 5200 Bibliotheken eine halbe Million Lesestart-Sets, um sie kostenfrei an Eltern mit dreijährigen Kindern auszugeben. Seit November 2023 stehen erneut 500.000 kostenfreie Büchertaschen zur Verfügung, die an Büchereien verteilt werden.



„Immer mit dabei sind alltagstaugliche Vorlese-Tipps für die Eltern – sogar in 17 verschiedenen Sprachen“, so Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller. „Die Büchereien selbst bieten den Eltern weitere Vorlesemedien und oft auch vielseitige Aktionen für Kinder an.“

