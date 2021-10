Jeden Mittwoch Impfsprechstunde

Ab sofort bietet das Team der Stabsstelle Impfen beim Vogelsbergkreis jeden Mittwoch ab 10 Uhr eine Impfsprechstunde in Alsfeld, An der Hessenhalle 5 (Halle mit der Aufschrift Pferdezentrum), an.



Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, entweder unter der 06641/977-1150 oder unter Impfspringer.de. Dort können freie Termine direkt angeklickt und somit reserviert werden.



„Unser Impfangebot richtet sich an diejenigen, die keinen Hausarzt haben beziehungsweise von ihrem Hausarzt nicht geimpft werden können“, erklärt der Leiter der Stabsstelle Impfen, Dr. Erich Wranze-Bielefeld. „Das gilt auch für unsere mobilen Teams, auch sie impfen nur die Personen in Alten- und Pflegeheimen, die die Schutzimpfung nicht von einem Hausarzt bekommen können.“

