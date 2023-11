Jahrzehntelanges Engagement

Landrat Görig ehrt langjährige Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung

„Ein Dienstjubiläum ist immer auch ein Anlass, einmal auf die eigene Dienstzeit zurückzuschauen. Auf all die Erlebnisse und Erfahrungen, die man über Jahrzehnte gesammelt hat“, sagt Landrat Manfred Görig gleich zu Beginn einer kleinen Feierstunde anlässlich der Dienstjubiläen von Sabine Erbes aus dem Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Ordnungsangelegenheiten (AVVO) und Melanie Ahne vom Haupt- und Personalamt. Gemeinsam mit Weggefährten und Gratulanten blicken die Jubilarinnen dabei auf die gemeinsame Zeit zurück.



Schon ihre Ausbildung hat Sabine Erbes 1983 im Veterinäramt begonnen und seither das Amt nicht mehr gewechselt. Nun feiert sie ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. „Sie sind ein Urgestein des Veterinäramts und haben dort eine Schlüsselposition inne. Denn mit den Erfahrungen aus 40 Jahren Veterinärverwaltung halten Sie dort die Fäden in der Hand“, sagt Landrat Görig. Erbes ist ein ruhender hilfsbereiter Pol im Amt, der den Menschen mit Gelassenheit begegnet und als QM-Assistentin Prozesse und Abläufe im Blick behält.



Für 25 Jahre im Dienst für den Vogelsbergkreis wurde Melanie Ahne vom Haupt- und Personalamt geehrt. „Als Leiterin des Personalservice und stellvertretende Amtsleitung sind Sie in ihren 22 Jahren im Hauptamt eine wichtige Stütze für Amts- und Behördenleitung geworden“, unterstreicht Landrat Görig. Immer das Amt als Ganzes im Blick, mit viel Verantwortungsbewusstsein, Engagement, Fachwissen und dem Blick für die Kolleginnen und Kollegen hat sie sich ein großes Maß an Respekt erarbeitet, führt der Landrat weiter aus.



„Ihnen allen danke ich für ihre großen Dienste für den Vogelsbergkreis, wünsche ihnen weiterhin alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit“, betont Landrat Manfred Görig.



Diesen herzlichen Wünschen schließen sich auch Ulrich Schäfer, Leiter des Haupt- und Personalamts, Dr. Maria Dolderer-Litmeyer, Leiterin des AVVO, Bernd Sterz, Verwaltungsleiter im AVVO, Anja Kreuder, Personalratsvorsitzende, sowie Hans-Jürgen Röhr, Schwerbehindertenvertretung, an.