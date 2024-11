Jahrzehnte im Dienst des Vogelsbergkreises

Eine Stütze für den Bereich Unterhaltsvorschuss, ein Amtsleiter mit Expertise und Weitblick und ein Experte für Jugendfreizeiten: „Zweimal 40 und einmal 25 Jahre im Dienst des Vogelsbergkreises – Martina Schneider, Ulrich Schäfer und Thomas Müller, sind alle seit Jahrzehnten dem Vogelsbergkreis treu. Ganz besondere Jubiläen und ganz besondere Karrierewege, die Sie auszeichnen und große Wertschätzung und Anerkennung verdienen“, sagte Landrat Dr. Jens Mischak im Rahmen einer kleinen Feierstunde anlässlich der drei Dienstjubiläen.



Martina Schneider startete 1981 beim Vogelsbergkreis mit einer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Nach Stationen in der Wohngeldstelle sowie der Wohnungsbauförderung im Amt für Soziales und Ausländerrecht wechselte sie in das Jugendamt. Dort war sie von 1998 bis 2003 im Bereich „Garantiefonds und Kindergartengebühren“ tätig, bevor sie in das Sachgebiet Kindschaftsrecht/Unterhalt wechselte und seit 2003 im Bereich Unterhaltsvorschuss tätig ist. Jugendamtsamtsleiter Helmut Benner lobte Martina Schneider für ihre ausgeglichene und empathische Art zu arbeiten. „Sie bringt ihre Hilfsbereitschaft und ihr fundiertes Wissen im Team ein. Sie ist eine wertvolle Ansprechpartnerin“, sagte Benner und dankte Schneider für ihren verlässlichen Dienst.



Ebenfalls vor 40 Jahren begann der jetzige Haupt- und Personalamtsleiter Ulrich Schäfer seinen Karriereweg in der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises. „Und erfüllt nun mit Kompetenz, Verlässlichkeit, Weitblick und vertrauensvoller Zusammenarbeit eine herausfordernde Aufgabe an einer Position zwischen Behördenleitung und Fachämtern“, unterstrich Landrat Dr. Mischak. Nach dem Schulabschluss, der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und Ausbildungen im mittleren und gehobenen Dienst der allgemeinen Verwaltung, arbeitete er zuerst im Sozialamt und später im Amt für Soziales und Ausländerrecht. 2013 folgte dann der Wechsel in das Haupt- und Personalamt (HPA), dessen Leitung er drei Jahre später übernahm. Mit seinem Start sei dort, wie seine Stellvertreterin Melanie Ahne und Amtsleiterkollege Benner betonten, eine neue Kultur eingezogen, die von Transparenz und neuen Ideen geprägt sei.



Sein Verdienst reiche außerdem über die Kreisgrenzen hinaus, machte Dr. Mischak deutlich. Denn zusätzlich sei Schäfer etwa Vertreter in der Verbandsversammlung der ekom21, stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Steuerung, Organisation, Personal der Hessischen Landkreise, stellvertretendes Mitglied des Hauptausschusses des kommunalen Arbeitgeberverbandes Hessen, und Mitglied eines Prüfungsausschusses für Auszubildende in Verwaltungsberufen.



Seit 2012 arbeitet Thomas Müller „als Wunsch-Kollege“ beim Vogelsbergkreis, wie es Jugendamtsleiter Benner umschrieb. Denn der Diplom-Sozialpädagoge, aktuell in der schulbezogenen Jugendsozialarbeit eingesetzt, hat sich ein umfassendes sozialarbeiterisches Profil erarbeitet. Seit 2003 arbeitet Müller als Sozialarbeiter im Sozialen Dienst des Jugendamts, bevor er 2012 in sein jetziges Sachgebiet wechselte und 2022 stellvertretender Leiter wurde. „Thomas hat sich mit seinem einfühlsamen Umgang einen vertrauensvollen Ruf erarbeitet“, sagte Benner. Denn der „Outdoor-Spiele-Experte“ stehe immer mit Rat und Tat zur Seite, springe im Notfall ein und stellte Spiele auch mal selbst her, berichtete der Amtsleiter und dankte ihm für seine Arbeit.



Auch Christian Stapler vom Personalrat, die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Antonia Schäfer, und Hans-Jürgen Röhr, Vertreter der Schwerbehindertenvertretung, stellten in ihren kurzen Grußworten die besonderen Verdienste der Geehrten für den Vogelsbergkreis heraus und wünschten ihnen alles Gute für die berufliche und private Zukunft.

