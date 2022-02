Inzidenz sinkt weiter

Das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises meldet am Donnerstag 203 neue Corona-Fälle. Das Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt wegen der noch immer stark steigenden Zahl an Neuinfektionen eine abweichende Fallzahl an.

Das Gesundheitsamt betreut aktuell 2527 aktive Fälle.

Laut RKI ist die Sieben-Tage-Inzidenz für den Vogelsbergkreis leicht gesunken: von 1434,0 auf nun 1334,5. Für Hessen liegt der Wert bei 1310,5.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen meldet das RKI mit 6,58.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:

Fälle gesamt: 13014

Genesene: 10365

Verstorbene: 122

Aktive Fälle: 2527

Sieben-Tage-Inzidenz: 1334,5

Sieben-Tage-Inzidenz für Hessen: 1310,5

Sieben-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen laut RKI: 6,58