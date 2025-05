Aufgrund einer internen Fortbildungsveranstaltung ist die Geschäftsstelle der vhs Vogelsbergkreis in Alsfeld am Dienstag, 6. Mai, geschlossen.Der Kursbetrieb ist von der eintägigen Schließung nicht betroffen. Ab Mittwoch, 7. Mai, ist die Geschäftsstelle wie gewohnt telefonisch unter 06631/792-7700 oder per E-Mail an info@vhs-vogelsberg.de erreichbar.