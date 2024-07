Internationaler LEADER-Austausch

Über erfolgreiche LEADER-Projekte in Österreich informierten sich jetzt Matthias Steckenreuter und Martin Kester vom Verein Region Vogelsberg e. V. Die beiden Regionalmanager besuchten dabei auf Einladung des österreichischen Netzwerks „Zukunftsraum Land“, der „Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume“ und dem „Le Gouvernement Du Grand-Duche De Luxembourg“ die LEADER Region „Lebens.Wert Pongau-Tennengau“.Gemeinsam mit fast 50 LEADER Regionalmanagerinnen und Regionalmanagern aus Deutschland, Belgien, Luxemburg, Italien und Österreich traf man sich in Bischofshofen im Salzburger Land, um LEADER-Projekte zu besuchen, Infos aus erster Hand zu erhalten und sich international auszutauschen. Regionale Mobilitätslösungen, Nachhaltigkeit im Tourismus und innovative Produktion und Vertrieb bäuerlicher Produkte waren inhaltliche Schwerpunkte.Erster Besuchspunkt war die regionale Mobilitätszentrale MOBILITO. Diese versteht sich als „Mobilitätskümmerer“ und schafft Angebote für Urlaub ohne Auto. Sie ist die älteste Mobilitätszentrale im ländlichen Raum in Österreich. Mehrere LEADER-Projekte halfen, das Angebot in der Region und darüber hinaus bekannt zu machen ( www.mobilito.at ).Das „Stille Nacht Museum“ im Pflegerschlössel in Wagrain widmet sich dem Leben des Dichters Joseph Mohr, der als Vikar in Wagrain lebte. Hier wurde ein altes und ungewöhnliches Gebäude reaktiviert und zu einem Museum umgebaut.Der „Bauernbogen“ in Abtenau ist ein ganz spezieller Holzbau, der sich durch ein sehr großes geschwungenes Dach auszeichnet. Er beherbergt den Verkauf regionaler Lebensmittel hoher Güte und die Möglichkeit für kleine Veranstaltungen und Austausch. Neben den Touristen spricht das Angebot gezielt die heimische Bevölkerung an ( www.bauernbogen.at ). Das DUADO in Werfenweng versteht sich als Dialoghaus und Begegnungsort. Dieses alte Mesnerhaus wurde revitalisiert und beinhaltet nun eine Bücherei, einen Seminarraum, ein Caféhaus und eine Denkwerkstatt für sanfte Mobilität ( www.duado.eu und www.alpine-pearls.com ).Im offenen MINT Labor SciEnnsPark der Region Pongau kommen Kinder und Jugendliche praktisch in Kontakt zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Sie erhalten die Möglichkeit, spielerisch und ohne Leistungsdruck erste Erfahrungen zu machen. Mit Robotik, 3-D Druckern oder Lötkolben werden diese Themen schnell lebendig. Ziel ist es, mehr junge Menschen für solche Berufe zu gewinnen ( www.mint-regionen.at/die-mint-regionen/region/pongau ).Die Abschlussveranstaltung fand in der Dorfalm Flachau statt. Diese wurde von LEADER gefördert und vereint regionales Mittag- und Abendessen mit einem Dorfladen für regionale Produkte ( www.dorfalm-flachau.at ).