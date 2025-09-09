Interkulturelles Familienfest
Am Samstag findet auf dem Hofgut Rimbach ein Fest für alle Generationen statt
Am Samstag, 13. September, gibt es von 14 bis 18 Uhr rund um die Linde Infostände und ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Aktivitäten für Kinder, Musik, Kaffee und Kuchen, orientalischem Fingerfood sowie eine Tombola. Weiterhin wird eine Luftballonkünstlerin vor Ort sein und es wird Glitzertattoos für die kleinen Gäste geben. Auch stehen von Kindern bunt bemalte Stühle zum Verkauf, deren Erlös Schlitzer Schulen sowie dem Waldorfkindergarten zu Gute kommen soll.
Die AWO bietet einen kostenlosen Bus-Shuttle nach Rimbach an. Abfahrt ist um 13.15 Uhr an der Adolf-Spieß-Halle in Lauterbach und um 13.45 Uhr in Schlitz an der alten Post.
Info und Anmeldung für den Bus-Shuttle unter 0160/4779516 oder per E-Mail an heike.bohl@mail.de. Der Eintritt ist frei.