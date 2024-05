„Insta“ für den Sportverein?

Für Reichweite, Views und Likes: An zwei Terminen gibt Dozent Torsten Jaunich einen Überblick zum Thema „Social Media für Vereine“ und erklärt, wie sie soziale Medien für ihre Zwecke nutzen können. Am Samstag, 8. Juni, sowie am darauffolgenden Samstag, jeweils von 10 bis 15 Uhr, werden die Grundlagen in Social Media vermittelt. Auch geht es um die Vorteile einer Social-Media-Präsenz des Vereins, wie er die Reichweite dort steigern kann, und wie neue Mitglieder generiert werden können. Neben diesen Fragen werden in praktischen Übungen Erfahrungen gesammelt – eigene Endgeräte und Accounts sind mitzubringen. Der Workshop, angeboten von der Ehrenamtskoordination des Vogelsbergkreises und finanziell unterstützt durch das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales, findet in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Raum 11 statt. Anmeldungen sind bis zum 29. Mai möglich.Für die Fortbildung ist eine schriftliche Anmeldung über ein Anmeldeformular erforderlich. Das finden Interessierte unter www.vogelsbergkreis.de/ehrenamt/ zum Ausfüllen und Herunterladen. Wenn für den Kurs Kosten anfallen, wird eine Rechnung ausgestellt. Einige Tage vor Kursbeginn erhalten Teilnehmer eine Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post von der Volkshochschule. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, sollten allerdings weniger als sieben Anmeldungen eingehen, kann ein Kurs nicht durchgeführt werden. Abmeldungen sind nur bis zum jeweils genannten Anmeldeschluss kostenfrei.Weitere Fragen zur Anmeldung und den Kosten der einzelnen Workshops beantworten Sandra Obenhack per Telefon unter 06641/ 977-3404, oder Simon Päbler per Telefon unter 06641/ 977-2495. Die Ehrenamtskoordination ist ebenfalls unter ehrenamt@vogelsbergkreis.de per E-Mail zu erreichen.