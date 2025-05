Inklusives Tagesprogramm: Gelungene Begegnung beim Kinder- und Jugendtreff an der IGS Schlitzerland

Rätselparcours durch Schlitz, bunte Turnbeutel und Inklusion: Ein Tag voller Spaß, Kreativität und Gemeinschaft fand an der Integrierten Gesamtschule Schlitzerland (IGS) in Schlitz statt.



Bei der Kooperationsveranstaltung des Familienentlastenden Dienstes vom DRK Kreisverband Lauterbach und der schulbezogenen Jugendsozialarbeit des Vogelsberger Jugendamts erlebten 16 junge Menschen eine besondere Zeit im Rahmen eines inklusiven Tages.



Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Miteinanders, der Kreativität und der Freude an gemeinsamer Aktivität – unabhängig von individuellen Fähigkeiten.



Schon am Vormittag ging es kreativ los: Mit viel Begeisterung sprühten die jungen Menschen ihren eigenen Turnbeutel mit bunten Farben und einzigartigen Designs.



Nach dem kreativen Teil und der Mittagspause verwandelte sich die Stadt in einen Rätselparcours. Bei der Stadtrallye galt es Aufgaben und Rätsel gemeinsam zu meistern. Abgerundet wurde der Tag mit verschiedenen Spielen. Der inklusive Tag war ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie wertvoll Begegnungen sein können, unterstreicht das Jugendamt in seiner Mitteilung. Ein echtes Gemeinschaftserlebnis, das in Erinnerung bleibt.

