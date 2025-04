Infos zum digitalen Bauantrag

Eine Infoveranstaltung für Bauherrschaft, Entwurfsverfasser und interessierte Bürger zum Thema „Der digitale Bauantrag - Hinweise und Infos zur Nutzung des Hessischen Bauportals“ veranstaltet die Bauaufsicht des Vogelsbergkreises am Donnerstag, 24. April, um 15 Uhr in der Staatlichen Technik Akademie (Aula) in Alsfeld. Dabei stellt die Bauaufsicht das Bauportal vor und gibt Hinweise zum Ablauf des digitalen Bauantragsverfahrens.

