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Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
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Informationsangebot der Frühen Hilfen

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Großes Interesse auf eine Aktion des Familienservices des Vogelsbergkreises: Im dm-Markt in Alsfeld informierten jetzt die beiden Familienkinderkrankenschwestern Jenny Kurz (links) und Nicole Jordan werdende Eltern sowie Familien mit Babys und Kleinkindern über die Unterstützungsangebote der Frühen Hilfen. Die beiden Fachkräfte kamen mit zahlreichen Müttern, Schwangeren und Großeltern ins Gespräch. Es kamen auch Familien zum Informationsstand, die in der Vergangenheit bereits durch den Familienservice unterstützt worden waren. Diese berichteten, wie hilfreich und wertvoll die damalige Hilfe war und dass viele Tipps und Hinweise der Fachkräfte bis heute bewahrt werden konnten. 

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