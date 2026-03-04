Informationen rund um die

„Begleitung, die Familien stärkt“ ist Titel der nächsten kostenlosen Online-Veranstaltung des Vogelsberger Pflegestützpunktes, in der es um Informationen zur Kinderpalliativversorgung geht. Gäste der Veranstaltung, die am Dienstag, 17. März von 18 bis 19.30 Uhr stattfindet, sind Vertreter des Hospiz- und Palliativnetzwerks Vogelsberg und des Kinderpalliativteams Gießen an der Uni-Klinik Gießen.



Der Pflegestützpunkt gehört dem Hospiz- und Palliativnetzwerk Vogelsberg an und arbeitet eng mit den SAPV-Teams in der Region zusammen. SAPV steht für Spezialisierte ambulante Palliativversorgung ist ein wichtiger Zweig in der Versorgung von schwerstkranken Menschen – ganz unabhängig vom Alter, vom Kleinkind bis ins hohe Alter. Denn medizinische, therapeutische und beratende Begleitung kann speziell auf die Erkrankten, ihre Wünsche und ihre jeweilige Lebenssituation und Familien abgestimmt und umgesetzt werden. Dadurch soll ein Verbleib im häuslichen Umfeld ermöglicht werden. Zudem soll den Familien der Rücken gestärkt werden, indem ihnen fachlich kompetente Begleitung an die Seite gestellt.



Dr. Vera Vaillant, ärztliche Leiterin des Kinderpalliativteams Mittelhessen, und die pflegerische Leiterin Beate Volbrecht werden im Rahmen der Informationsveranstaltung Möglichkeiten der Palliativversorgung für Kinder vorstellen und die Unterstützung für die Angehörigen und die kleinen Patienten aufzeigen.

