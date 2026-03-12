Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054154

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Informationen rund um die Kinderpalliativversorgung

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Begleitung, die Familien stärkt“ ist Titel der nächsten kostenlosen Online-Veranstaltung des Vogelsberger Pflegestützpunktes, in der es um Informationen zur Kinderpalliativversorgung geht. Gäste der Veranstaltung, die am Dienstag, 17. März von 18 bis 19.30 Uhr stattfindet, sind Vertreter des Hospiz- und Palliativnetzwerks Vogelsberg und des Kinderpalliativteams Gießen an der Uni-Klinik Gießen.

Der Pflegestützpunkt gehört dem Hospiz- und Palliativnetzwerk Vogelsberg an und arbeitet eng mit den SAPV-Teams in der Region zusammen. SAPV steht für Spezialisierte ambulante Palliativversorgung ist ein wichtiger Zweig in der Versorgung von schwerstkranken Menschen – ganz unabhängig vom Alter, vom Kleinkind bis ins hohe Alter. Denn medizinische, therapeutische und beratende Begleitung kann speziell auf die Erkrankten, ihre Wünsche und ihre jeweilige Lebenssituation und Familien abgestimmt und umgesetzt werden. Dadurch soll ein Verbleib im häuslichen Umfeld ermöglicht werden. Zudem soll den Familien der Rücken gestärkt werden, indem ihnen fachlich kompetente Begleitung an die Seite gestellt. 

Dr. Vera Vaillant, ärztliche Leiterin des Kinderpalliativteams Mittelhessen, und die pflegerische Leiterin Beate Volbrecht werden im Rahmen der Informationsveranstaltung Möglichkeiten der Palliativversorgung für Kinder vorstellen und die Unterstützung für die Angehörigen und die kleinen Patienten aufzeigen.

Anmeldung bis 16. März unter Telefon 06641-9772091 oder per E-Mail: pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.